Kahramanmaraş'ta yol kontrolü yapılan otomobilde tarihi eser bulundu

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü esnasında bir otomobil içerisinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet koku şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.