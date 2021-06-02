Kahramanmaraş'ta yol kontrolü yapılan otomobilde tarihi eser bulundu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durumundan şüphelenin otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait koku şişesi ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2021, 17:02
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü esnasında bir otomobil içerisinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet koku şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
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