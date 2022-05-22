Kahramanmaraş'ta yola fırlayan yayaya halk otobüsü çarptı 

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 46 H 0170 plakalı halk otobüsü ile Yusuflar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde iken yola aniden çıkan 26 yaşındaki genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Büşra T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasına (Yörükselim) kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.