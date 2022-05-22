Kahramanmaraş'ta yola fırlayan yayaya halk otobüsü çarptı
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen yaya, kontrolsüz yola çıkınca halk otobüsü çarpması sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2022, 21:04
Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 46 H 0170 plakalı halk otobüsü ile Yusuflar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde iken yola aniden çıkan 26 yaşındaki genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Büşra T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binasına (Yörükselim) kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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