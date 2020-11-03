Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2020, 10:59 03.11.2020, 11:09
Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Siirt'ten Ankara'ya giden Vedat Eriş yönetimindeki 34 LSS 11 plakalı yolcu otobüsü, Narlı kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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