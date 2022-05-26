Kahramanmaraş'ta yolda duraklayan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Ferdi Avcı (19) yönetimindeki 46 ADA 750 plakalı motosiklet, Altınova Mahallesi'nde A.D. (31) idaresindeki 46 ABB 656 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin birden yolun ortasında durması, motosikletin de kamyonete arkadan çarpması yer alıyor.