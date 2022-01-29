Kahramanmaraş'ta yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Afşin ilçesi kırsal Büyüktatlı Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Hatice Arı'nın rahatsızlanması üzerine yakınları, yardım istedi.

İş makineleri ile bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastayı bulunduğu yerden alıp mahalle merkezinde bekletilen ambulansa teslim etti.

Hayvanlarını otlatmak için Maksutlu Mahallesi kırsalı Küçük Göl mevkiine giden 3 kişi dönemeyince AFAD'dan yardım istendi.

Off-Road gönüllülerinin de desteğiyle bölgeye hareket eden AFAD ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından 3 kişiyi kurtararak kent merkezine getirdi.