Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı 

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 10.10.2021, 13:26
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı 

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 46 KN 201 plakalı otomobiliyle Kadir Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde iken yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen yaya Merve K.’ya (19) çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#Kahramanmaraş #trafik kazası
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