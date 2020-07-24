Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti!

Elbistan’da Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 14. bloktaki işyerinin çatısında tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen Yaser Karcı (35) ağır yaralandı.

Çevredeki esnafların bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.