Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde küçük sanayi sitesindeki işyerinin çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine çakılan kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2020, 09:23 24.07.2020, 09:34
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Elbistan’da Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 14. bloktaki işyerinin çatısında tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen Yaser Karcı (35) ağır yaralandı.
Çevredeki esnafların bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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