Kahramanmaraş'ta yürek yakan olay! 8 yaşındaki çocuk öldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2021, 13:47
Alınan bilgiye göre, kırsal Nefsidoğalı Mahallesi'nde Deniz Bedel, DSİ'ye ait sulama kanalının yakınlarında ikiz kardeşiyle oynarken gözden kayboldu.
Kardeşinin haber vermesi üzerine yakınları tarafından sudan çıkarılan Bedel, 112 Acil Servis ekibince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bedel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Nisan 2021
|İmsak
|04:07
|Güneş
|05:36
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:24
|Yatsı
|20:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|35
|75
|2. Fenerbahçe
|35
|72
|3. Galatasaray
|35
|69
|4. Trabzonspor
|36
|63
|5. Alanyaspor
|36
|56
|6. Hatayspor
|35
|54
|7. Sivasspor
|35
|52
|8. Gaziantep FK
|35
|51
|9. Karagümrük
|35
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Konyaspor
|35
|42
|12. Rizespor
|35
|42
|13. Antalyaspor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|35
|40
|15. Ankaragücü
|35
|38
|16. Kasımpaşa
|36
|37
|17. Başakşehir
|35
|37
|18. Erzurumspor
|36
|37
|19. Kayserispor
|35
|35
|20. Gençlerbirliği
|35
|35
|21. Denizlispor
|35
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|32
|59
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|32
|50
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|32
|42
|9. Celta de Vigo
|33
|41
|10. Athletic Bilbao
|32
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Elche
|33
|30
|18. Real Valladolid
|32
|29
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|32
|23
Günlük GazetelerTümü