Kahramanmaraş'ta 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' konulu söyleşi gerçekleştirildi!
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde planlanan 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' konulu söyleşi, Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 16:15 27.12.2021, 18:35
Söyleşiye İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Burada Açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, geçmişimizi bilirsek geleceğimize de hakkıyla yön verebileceğimize dikkat çekti.
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