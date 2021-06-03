Kahramanmaraş'ta yürekleri ağza getiren olay!
Kahramanmaraş’ta bir apartmanın 3. katında yaşayan kadın, evinin penceresinden ölüm kalım savaşı verdi. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 11:13 03.06.2021, 11:25
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Tekerek Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın evinin penceresinden sarktığı anda dengesini kaybetti. Son anda pencerenin çerçevesinde tutunan kadını gören komşuları, düşme ihtimaline karşı aşağıda battaniye açtı. Eve çıkan komşuları tarafından kurtarılan kadının yaşadıkları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
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