Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı
Kahramanmaraş genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve bağımsız anaokulları açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2021, 13:22
Kahramanmaraş'ta Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokullarında yaklaşık 300 bin öğrenci için ders zili çaldı.
Kentte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından bugün okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı.
Türkoğlu ilçesinde TOKİ Şehitler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Asım Davarcı, tatilinin genellikle kitap okuyarak geçirdiğini belirterek arkadaşlarına ve okuluna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
0°
Namaz Vakti 15 Şubat 2021
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Fenerbahçe
|24
|51
|3. Beşiktaş
|23
|48
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Göztepe
|24
|29
|11. Malatyaspor
|23
|29
|12. Sivasspor
|23
|28
|13. Konyaspor
|23
|27
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kasımpaşa
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|24
|24
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Altınordu
|21
|37
|7. Tuzlaspor
|20
|36
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|23
|53
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Liverpool
|24
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|22
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Leeds United
|23
|32
|12. Wolverhampton
|24
|30
|13. Southampton
|23
|29
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Brighton
|24
|26
|16. Burnley
|23
|26
|17. Newcastle
|23
|25
|18. Fulham
|23
|18
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Levante
|22
|27
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|22
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16