Kahramanmaraş'ta yüzlerce fidan toprakla buluştu!

Kahramanmaraş’ta da Çınarlı bölgesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında yüzlerce fidan toprağa kavuştu.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Genç Kızılay ekibi de onlarca fidanı toprağa dikerek geleceğe nefes oldular.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Genç Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Bal tüm Kahramanmaraş halkını fidan dikmeye davet etti.