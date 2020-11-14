Kahramanmaraş'ta yüzlerce fidan toprakla buluştu!
Ülke genelinde düzenlenen Ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında TEMA Vakfı ekibi de Kahramanmaraş’ta onlarca fidanı toprağa dikerek geleceğe nefes oldular.
KAHRAMANMARAŞ 14.11.2020, 17:40
Türkiye'nin dört bir yanında Ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kahramanmaraş’ta da Çınarlı bölgesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında yüzlerce fidan toprağa kavuştu.
Bu kapsamda TEMA Vakfı Kahramanmaraş ekibi de onlarca fidanı toprağa dikerek geleceğe nefes oldular.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan TEMA Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akpolat daha yeşil bir kent için tüm Kahramanmaraş halkını fidan dikmeye davet etti.
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