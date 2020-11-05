Kahramanmaraş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle öğrenciler yüzme öğreniyor

Gündelik hayatlarında yüzme imkanları olmayan ilkokul öğrencileri bakanlıklar tarafından ortaya koyulan bu proje ile hem yüzmeyi öğrenecek hem de aralarından yetenekli sporcular çıkacak.

Bu projeyle yakından ilgilenen Beden Eğitimi Öğretmeni ve Yüzme Antrenörü Büşra Selen, okul içerisinde yüzmeye hevesli öğrencilerini bulup, koronavirüs önlemleri ve kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi.

Minik öğrenciler için sırada yüzmeyi öğrenmek vardı.

O gün gelip çatmıştı ve minikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 12 Şubat Yüzme Havuzunda eğitimlerine başladı.

Minikler belki de hayallerine kulaç atmaya başlamışken öğretmenleri Büşra Selen’de onları hiç yalnız bırakmıyordu.

Bu projeyle Kahramanmaraş’ta yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “gençlerin sporla iç içe olması” taraftarıydı.