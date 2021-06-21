Kahramanmaraş'ta yüzmekten yorgun düşen keçi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta itfaiye ekiplerinin tesadüf ettikleri ve yorgunluktan bitap düşmüş yaban keçisi sudan çıkarılarak kurtarıldı.

Menzelet Barajı Ali Kayası mevkiinde dalış eğitimi alan itfaiye ekipleri dönüş yolunda suda yüzmeye çalışan bir yaban keçisi fark etti. İtfaiyeciler, uzun süreden beri suda olduğu tahmin edilen yaban keçisine yaklaşarak çıkardılar.

Ekipler, kurtardıkları keçiyi kıyıya götürerek doğal yaşam alanına bıraktılar.