Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri 15:00'dan sonra pazar yerine gelen 65 yaş üstü vatandaşları uyardı!
Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşların semt pazarlarına girişlerine kısıtlama getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2020, 16:45 20.10.2020, 16:51
Alınan yeni kararla birlikte Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Salı pazarında denetim gerçekleştirdi.
Gerçekleşen denetimde 65 yaş üstü vatandaşlara, Pazar yerlerine girişlerinin 15.00 'ten sonra kısıtlandığını belirterek ihtiyaç halinde vefa hatlarını aramalarını ya da Pazar girişinde bekleyerek alışverişi ekiplerin yapabileceğini söyledi.
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