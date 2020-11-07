Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara işlem yaptı!
Kış aylarının yüzünü gösterdiği şu günlerde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar mutfak alışverişlerini tamamlamak üzere soluğu cumartesi pazarında aldı.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 17:27 07.11.2020, 17:54
Kışın geç gelmesiyle birlikte Düşen üretim, fiyatlara artış olarak yansıdı.
Hal böylece olunca vatandaşlar da fiyatlardan yakındı.
Öte yandan Dulkadiroğlu belediyesine bağlı zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde il umumi hıfzıssıhha meclisi tarafından alınan kararları yerinde inceleyerek kurallara uymayan vatandaşlara işlem yaptı.
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