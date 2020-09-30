Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerinden pazarda koronavirüs denetimi

Onikişubat ilçesinde kurulan semt pazarında, pazar giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske ve eldiven kontrolü ile hijyen denetimi yaptı.





Ayrıca pazara gelen vatandaşların ürünleri elleriyle seçmemeleri konusunda da uyarılarda bulunan zabıta ekipleri vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.





Vatandaşların, en iyi fiyatla en taze ürüne ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ekipleri, pazardaki ürünlerin gramaj, fiyat ve tazeliğini de kontrol etti.

