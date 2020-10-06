Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerinden pazarda koronavirüs denetimi

Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde ekipler, Salı pazarında meyve-sebze almaya gelen vatandaşları maske, mesafe ve ürünleri alırken eldiven kullanmaları hususunda uyardı.

Vatandaş ve esnaflar ekiplerin yapmış olduğu denetimlerin arttırılmasının toplum sağlığı için iyi olduğunu söyledi.