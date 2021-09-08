Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 1 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 08.09.2021, 09:18 08.09.2021, 10:47
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ç'nin (36) Tanır Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bahçede ekili 25 kök kenevir ile 600 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda Ö.Ç gözaltına alındı.
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