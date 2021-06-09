Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 1 kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi, A.K, G.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, A.K. ve G.K. ise serbest bırakıldı.