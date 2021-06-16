Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 18:37
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.D'nin ikametinde uyuşturucu bulundurduğu iddiası üzerine adrese operasyon düzenledi.
Şüpheli M.D'nin ikametinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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