Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenenlenen operasyonda, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kilo 540 gram esrar maddesi ve 1090 adet captagon hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine başlatılan iki ayrı operasyonda Y.Y. ve A.H. isimli şüpheliler uyuşturucu maddeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin devamı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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