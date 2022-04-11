Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince 07.04.2022 tarihinde Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik operasyonu düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 13:22
Başka Yol Yok! Uyuşturucuya Geçit Yok mottosu ile uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen aralıksız çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimize yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine; Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin valizinde 10 kilo 250 Gram Esrar Maddesi ele geçirildi. Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tahkikat başlatılan şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin akabinde sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
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