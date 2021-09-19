Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine operasyon!
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.09.2021, 12:47
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.M. ve H.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri belirledikleri adreslerde gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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