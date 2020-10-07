Kahramanmaraş'ta, zeytinlerin yağa dönüşüm yolculuğu başladı!
Zeytinyağının Türkiye’deki önemli üslerinden olan Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Remzibey/Demirkollar Sızma Zeytinyağları işletmeleri, erken hasat dönemi zeytinlerinden ilk, özel soğuk sıkım zeytinyağ sıkımlarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2020, 12:08 07.10.2020, 19:37
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Tüketicilere en iyi zeytinyağını üretmek için faaliyete başlanılan zeytinyağı fabrikasında, mesailerine gece saatlerinde başlayan ekipler, tesis içerisinde yer alan makinalar ile zeytinyağının kalitesinden ödün vermeden vatandaşların tüketimine sunuyor.
Remzibey/Demirkollar Sızma Zeytinyağları İşletmeleri Yetkilisi Hacı Ökkeş Demirkol, erken hasat edilmiş zeytinleri fabrikamızda soğuk sıkım yöntemiyle üretimimize başladık'' dedi.
Konuşmasının devamında Demirkol, pandemi süreci nedeniyle de zeytinyağı fiyatlarında biraz artış yaşanacağını söyledi.
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