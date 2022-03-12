Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanlığı ile KSÜ Tıp Fakültesi işbirliğiyle “Tıp Balosu” düzenlendi!
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanlığı ile KSÜ Tıp Fakültesi işbirliğiyle “Tıp Balosu” düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 13:34 12.03.2022, 13:40
Ünlü Sanatçı Öykü Gürman’ın sahne aldığı baloya, Kahramanmaraş’ta görev yapan sağlık camiası katılım sağladı.
Sahne öncesi Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ünlü Sanatçı Öykü Gürman, Kahramanmaraş’a ilk kez geldiğini ve şehri çok sevdiğini söyledi.
Baloda açılış konuşması gerçekleştiren Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, tüm sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Pandemi döneminde öz verili şekilde çalışan sağlık çalışanları Ünlü Sanatçı Öykü Gürman’ın şarkılarıyla gönüllerince doyasıya eğlendi.
Eğlence sonrası Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından hazırlanan dondurma şovuna Sanatçı Öykü Gürman’da eşlik etti ve baltayla dondurma kesti.
Kesilen en büyük dondurma külahı ise kendisine ikram edildi.
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