Kahramanmaraş'taki Döngel Şelalesi son bahar renkleriyle büyülüyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Şelalesi'nde sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 10:40
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Döngel Şelalesi, ağaçlardan dökülen sararmış ve kahverengi yapraklarla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.
Şelale kenarında bulunan yol ve mesire yerleri ile dere üzerine kurulu oturma alanlarına dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi çok sayıda imkan sunan şelale, huzurlu ortamıyla sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor.
Bölgeye gelenler, akan suyun şırıltısı, sararan ağaç yaprakları ve yere dökülmüş yaprakların hışırtıları arasında yürüyüş yapıyor.
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