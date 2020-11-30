Kahramanmaraş'taki Edebiyat Yolu'nu 23 günde 276 bin sürücü kullandı

Kahramanmaraş’ta 7 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Edebiyat Yolu’nu 23 günde 276 bin sürücü kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 30.11.2020, 14:06
Kahramanmaraş'taki Edebiyat Yolu'nu 23 günde 276 bin sürücü kullandı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki yapımı tamamlanmasıyla hizmete açılan tünellere, Yedi Güzel Adam Ali Kutluay, Erdem Beyazıt, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Abdurrahim Karakoç, Bahaeddin Karakoç, Sezai Karakoç, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verilmişti. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 55. Şube Şefliği, 11 tünelden 23 günde 276 bin aracın geçtiğini bildirdi.

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Edebiyat Yolu sayesinde daha önce 80 dakika süren yolculuk 39 dakikaya kadar düştü. Proje kapsamında 11 çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşakla, 64 kilometrelik proje sayesinde akaryakıttan 55,1 milyon lira, zamandan 75,2 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 130,3 milyon lira tasarruf sağlanması planlanıyor. 

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Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesi´ni İç Anadolu´ya ve Karadeniz Bölgesi´ne bağlayan güzergahta yer alan Kahramanmaraş-Göksun yolundaki tüneller, sürücülerden tam not aldı. 

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4,6 milyar liraya mal olan Edebiyat Yolu üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

#Kahramanmaraş #Edebiyat Yolu
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