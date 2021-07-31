Kahramanmaraş'taki "Elbistan Festivali" konserleri orman yangınları nedeniyle ileri tarihe ertelendi

Elbistan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen Elbistan Festivali konserleri orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sahneden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerinde yangınla mücadele eden bütün ekiplere yürekten teşekkür ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Orman yangınlarından dolayı festivali iptal ettiklerini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Elbistan Belediyesi olarak Türkiye'nin güzide kentlerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Günlerce fedakarca çalışan orman personellerimize itfaiye personellerimize ormanlarımızın kurtulmasında, yangında mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtulmasında cansiperane çalışan kolluk ve sağlık personellerimizde teşekkür ediyorum. Aylar öncesinden büyük emekler vererek hazırladığımız Elbistan Festivali'ne son 6 günde vatandaşlarımızın ciddi katılımları oldu. Festivalimiz aynı zamanda 18 aydır durmuş olan müzik sektöründe ki kardeşlerimize ev sahipliği yapmış ve destek olmuştur ancak mevcut durumda ülkemizin ciğerleri yanarken belediye olarak bizim festival düzenlememiz uygun olmadığını düşünerek Elbistan Festivali Konserlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Biz bir bütünüz, biz Türkiye’yiz. Manavgat'taki, Milas'taki, Aladağ'daki, Mersin'deki, Osmaniye'deki kardeşlerimizin acısı, acımızdır. Belediye vatandaşlarımızın acısını en derinden bizlerde yaşıyoruz. Bu vesileyle tekrardan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah yangınlar biran önce söndürülür. İnşallah son olur. İnşallah yangınların oluşmasında payı olanlarda bulunur."



Gürbüz, yanan ormanların yeşillendirilmesi amacıyla belediye olarak taşın altına ellerini koymaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Yangınlarda yok olan ormanları dayanışma ve kardeşlik duygusuyla yeşillendireceklerini ifade eden Gürbüz, "Belediye olarak yanan ormanlarımızın yeşillendirilmesi için 82 bin fidan bağışlıyoruz. Festival boyunca toplanan bağışları, Sanatçımız Oğuz Aksaç beyin sahnedeki gitarını satın alarak, elde edilecek geliri yangın sonucu mağdur olmuş bir vatandaşımızın konut ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.” dedi.

İnşallah yanan ormanlarımız kardeşlik ve dayanışma tohumlarıyla ekilecek fidanlarla tekrar yeşerecek." Diye konuştu.

Festivalin son bölümünde Melek Mosso ile Haluk Levent sahne alacaktı.