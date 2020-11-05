Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2020, 10:47
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.B, Ş.Ş, B.Ş. ve C.Ç'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık kararıyla, 2'si ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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