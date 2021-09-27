Kahramanmaraş'taki kazalarda 3 kişi yaralandı

Y.K. idaresindeki 46 ADY 755 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi 58010 sokak ile 58001. sokağın kesişimindeki kavşakta henüz sürücüsü öğrenilemeyen 46 KZ 889 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 46 ADY 755 plakalı otomobil devrilirken, araçtaki sürücü ve yolcu C.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hanefi Mahçiçek Bulvarı'ndaki kazada ise F.T. idaresindeki 46 ACU 379 plakalı motosiklet, M.Y. idaresindeki 33 KFL 66 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.