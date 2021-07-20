Kahramanmaraş'taki korkutan orman yangını
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2021, 19:06 20.07.2021, 21:21
Kahramanmaraş'da Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor
Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken helikopter sayısı 5'e yükseltildi.
Yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangında 25 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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