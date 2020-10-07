Kahramanmaraş'taki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

Elbistan’da ki mezarlıklar da yapılan kenar çevirmesinin ardından şimdide kuru ot temizliği ve düzenleme çalışması yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçeler daire başkanlığına bağlı ekipler, yapılan planlama doğrultusunda Elbistan’da ki mezarlıklara kuru otları temizlemeye başladı.

Çalışmaları takip eden Kuzey İlçeler Daire Başkanı Cihan Çınar, hazırlanan program kapsamında mezarlıkların temizlik ve bakım onarımlarının yapılacağını söyledi.

Mezarlıklarda yapılan çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirten kırsal Ağlıca Mahallesi Muhtarı Hacı Bayram Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür etti.