Kahramanmaraş'taki operasyonun ardından sağlığına kavuştu!

Polonyalı Czerka Miroslaw Marcin, yaklaşık 10 yıl önce bulantı ve karın ağrısı başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Tedavi için ülkesindeki sağlık kuruluşlarına giden Marcin'e "Tenyazis" tanısı konuldu. Marcin ülkesinde tedavi olamayınca internette yaptığı araştırmalarda Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'nun hastalıkla ilgili videolarına denk geldi.

Doktorla iletişime geçen Marcin, ülkesinden Kahramanmaraş'a gelerek Necip Fazıl Şehir Hastanesine başvurdu.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve Opr. Dr. Hakan Küpeli yönetiminde yapılan tetkik ve kontrollerde Marcin'de, "Tapeworm enfeksiyonu" (bağırsak paraziti) olduğu belirlenerek parazitin çıkarılmasına yönelik radyolojik görüntüleme desteğiyle endoskopik işlem gerçekleştirilerek yaşadığı rahatsızlıklardan kurtuldu.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, Hastanın vücudundaki parazitlerin radyolojik görüntüleme desteğiyle endoskopik işlemle temizlendiğini dile getiren