Kahramanmaraş'taki orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 17:49 02.10.2020, 19:39
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Kahramanmaraş'taki orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü

Göksun ilçesi Beşoluk mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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