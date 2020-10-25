Kahramanmaraş'taki örtü yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün başlayan örtü yangını söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 15:22
Sumaklı ve Güdeli mevkilerindeki kırsal alanda dün çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, su tankı ve iş makineleriyle müdahale edilerek söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde Sumaklı ve Güdeli mevkilerinde kırsaldan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi, arazöz, su tankı ve iş makinesi yönlendirilmişti.
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:21
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|14
|2. Tuzlaspor
|6
|14
|3. Samsunspor
|7
|14
|4. İstanbulspor
|6
|13
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|6
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Chelsea
|6
|9
|7. Leicester City
|5
|9
|8. Arsenal
|5
|9
|9. Wolverhampton
|5
|9
|10. Tottenham
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Real Sociedad
|6
|11
|4. Villarreal
|6
|11
|5. Osasuna
|6
|10
|6. Getafe
|5
|10
|7. Elche
|5
|10
|8. Cádiz
|6
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Athletic Bilbao
|6
|6
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3