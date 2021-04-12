Kahramanmaraş'taki tarihi Ali Kayası turizme kazandırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turizm yatırımları kapsamında Ali Kayası’nda hayata geçirilecek yatırım öncesi alanda incelemelerde bulundu. Başkan Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş’ımız; Ali Kayası, İçmeler'i, Ilıca'sı, Yedikuyular'ı, Yeşilgöz'ü ve daha nice bölgesiyle ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel doğru değerlendirildiği takdirde kalkınmanın pozitif seyri açısından kilit bir rol oynuyor. İnşallah, 2021 yatırımlarımız ve uzun vadeli eylem planlarımız ile bu bölgelerimizin bacasız sanayiden aldığı pazar payını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ali Kayası'nda da hem baraj üzerinden hem de karayoluyla ulaşılabilecek bir seyir terası ve mesire alanını da buraya kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cam Seyir Terası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehrin turizm potansiyelini artıracak yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ali Kayası için hazırlanan proje ile bölgenin cazibesinin artırılması hedefleniyor. İlk olarak bölgeye rahat ulaşım sağlayacak karayolu ve bu çalışmalarla birlikte cam seyir terası, asma köprü, yüzer iskele, kafeterya ile yürüyüş ve dinlenme alanlarının bölgeye kazandırılması planlanıyor.