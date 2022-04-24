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Kahramanmaraş'taki ters laleler fotoğrafçıların rotası oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 1500 metre yükseklikteki Hurman Çayı kenarında yetişen ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak noktası oldu.

KAHRAMANMARAŞ 24.04.2022, 11:06
Kahramanmaraş'taki ters laleler fotoğrafçıların rotası oldu

Kahramanmaraş kent merkezine 126, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Tanır Mahallesi kırsalında bulunan Hurman Çayı boyunca dik vadi yamacında mikroklimal iklimde açan ve 3 haftalık ömrü olan ters laleleri görmeye birçok yerli ve yabancı turist geliyor.

Zorlu bir yolculuğun ardından lalelerin olduğu bölgeye ulaşan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, koruma altına alınan ve halk arasında "Ağlayan gelin", "Hüzün çiçeği" diye de bilinen ters laleleri fotoğraflıyor.

Tek kök üzerinde uzayarak 4 ya da 6 başak çiçek açan ters lalelere zarar verenlere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince "Biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 109 bin 593 lira idari para cezası uygulanıyor.

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Mustafa Ertekin, Hurman Çayı kenarında konumlanmış ters lalelerin adeta suyun sesiyle büyüdüğünü söyledi.

Önemli bir çalışma alanı olan ters laleleri fotoğraflamak için Türkiye'nin birçok bölgesini gezdiğini anlatan Ertekin, şunları dile getirdi:

"Tunceli'den Hakkari'ye, Muş'tan Malatya'ya kadar Türkiye'nin birçok noktasında ters lale fotoğrafı çektim fakat bu coğrafya çok daha özel. Buradaki ters laleleri özel kılan en önemli faktörlerden biri çok dik yamaçlarda, kolay ulaşılamayan yerlerde olması. Bu biz insanlara bir mesaj niteliğinde de ayrıca. Ters laleler, 'çok fazla doğamıza bulaşmayın, doğal hayatımızı bozmayın' der gibiler."

Fotoğraf sanatçıları olarak ters lale fotoğraflarını çekerken özen gösterdiklerini aktaran Ertekin, ekip dışında birileriyle bölgeye geldiklerinde onlara, "Ne olur onların ev sahibi olduğunu unutmayın, ters lalelerin evlerine zarar vermeden ziyaret edin." diye uyarıda bulunduklarını ifade etti.

Amatör fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Bilgehan Ögel de bölgenin coğrafya ve doğasından etkilendiğini belirtti.

Daha önce birçok yerde fotoğraf etkinliğine katıldığını ancak bölgenin kendisinde özel bir ilgi alanı oluşturduğuna işaret eden Ögel, "Afşin'de ters laleler Hurman Çayı kenarında çok dik bir yamaçta yetişiyor ve bunları fotoğraflamak adına 62 yaşında olmama rağmen 30-40 metrelik uçurumdan inmeyi göze aldım. Gezdiğimiz yaylalar, doğa ve her yerden çıkan nehirler beni çok etkiledi. Fakat Hurman kenarında yetişen ters laleler eşi benzeri olmayan bir güzellikte." dedi.

Fotoğrafçı Vedat Aşan da bölgeye ilk defa geldiğini ve ters lalelerin kendisini etkilendiğini dile getirdi.

#Kahramanmaraş #Ters Lale
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