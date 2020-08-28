Kahramanmaraş'taki Tüm Sürücülerin Dikkatine...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmaları kapsamında bazı yolların geçici süre ile trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerektiğini belirtti.

KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından yapılan açıklamada: “İlimiz Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi sınırları içerisinde 58016 nolu sokakta altyapı çalışmaları yürütüleceğinden bahse konu sokak 10.09.2020 tarihine kadar kapatılmış olup, sürücülerin krokide belirtilen alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir” denilerek bilgi verildi.