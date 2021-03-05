Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2021, 23:51
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken B.K. (29) ile İ.A.'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Türkoğlu Adliyesine çıkarılan şüphelilerden B.K. tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12°
açık
Namaz Vakti 06 Mart 2021
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|27
|55
|4. Trabzonspor
|27
|51
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Gaziantep FK
|27
|43
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|27
|36
|10. Antalyaspor
|27
|35
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|27
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|25
|47
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|25
|40
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. Chelsea
|27
|47
|5. Everton
|26
|46
|6. West Ham
|26
|45
|7. Liverpool
|27
|43
|8. Tottenham
|26
|42
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|27
|23
|19. West Bromwich
|27
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20