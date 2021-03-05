Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken B.K. (29) ile İ.A.'yı gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından Türkoğlu Adliyesine çıkarılan şüphelilerden B.K. tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.