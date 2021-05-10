Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 13:31 10.05.2021, 13:50
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
26°
açık
Namaz Vakti 10 Mayıs 2021
|İmsak
|03:45
|Güneş
|05:21
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|79
|3. Galatasaray
|38
|78
|4. Trabzonspor
|38
|67
|5. Hatayspor
|38
|60
|6. Sivasspor
|38
|59
|7. Alanyaspor
|38
|57
|8. Gaziantep FK
|38
|55
|9. Karagümrük
|38
|54
|10. Göztepe
|38
|51
|11. Konyaspor
|38
|48
|12. Rizespor
|38
|45
|13. Malatyaspor
|38
|44
|14. Başakşehir
|38
|44
|15. Kasımpaşa
|38
|43
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|38
|40
|18. Ankaragücü
|38
|38
|19. Erzurumspor
|39
|37
|20. Gençlerbirliği
|38
|35
|21. Denizlispor
|38
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|34
|70
|3. Chelsea
|35
|64
|4. Leicester City
|35
|63
|5. West Ham
|35
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|34
|55
|9. Arsenal
|35
|52
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|34
|48
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|34
|41
|14. Newcastle
|35
|39
|15. Brighton
|35
|37
|16. Southampton
|34
|37
|17. Burnley
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Real Madrid
|35
|75
|3. Barcelona
|35
|75
|4. Sevilla
|35
|71
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Villarreal
|35
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Celta de Vigo
|35
|47
|9. Athletic Bilbao
|35
|46
|10. Granada
|34
|45
|11. Cádiz
|35
|43
|12. Osasuna
|35
|41
|13. Valencia
|35
|39
|14. Levante
|35
|39
|15. Getafe
|35
|34
|16. Deportivo Alaves
|35
|32
|17. Real Valladolid
|35
|31
|18. Huesca
|35
|30
|19. Elche
|35
|30
|20. Eibar
|35
|29
Günlük GazetelerTümü