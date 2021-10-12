Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 21:49 12.10.2021, 21:57
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.T. ve P.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği "Alfi"nin de katılımıyla yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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