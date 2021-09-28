Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 23:04
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulama kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. (29) ile H.D. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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