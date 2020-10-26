Kahramanmaraş'taki vaka artışı HES haritasına yansıdı!

Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artışa dikkat çekip uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Kahramanmaraş'taki bu artış Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı.

Kırmızı bölgenin en yoğun görüldüğü, Trabzon caddesinide içerisinde barındırdığı İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Adnan Narlı vaka artışını Aksu Haber’e değerlendirdi.

Konuşmasının devamında Narlı, koronavirüsle mücadelede vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.