Kahramanmaraş Tam Bana Göre Festivali'nde gençlere tanıtılmaya devam ediyor!

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen festivalde gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini 81 ilden başkente gelen gençlere tanıtıyor

Kahraman şehrin, Gastronomisi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri tam bana göre festivalinde sesini ülke geneline duyuruyor