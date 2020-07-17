Kahramanmaraş'tan 3 LGS sınavı birincisi çıktı!
Kahramanmaraş'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 3 öğrenci 500 tam puan aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 42 ilde 181 öğrencinin LGS sınavında soruların tamamına doğru cevap verdiği hatırlatıldı.
Bunlar arasında Elbistan ilçesinden 2, merkez Onikişubat ilçesinden 1 öğrencinin bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elbistan'dan Şeker Ortaokulu öğrencisi İsmail Yalçınöz, Özel Yıldız Koleji Zehra Çelebi ve Onikişubat'tan Türk Telekom Ortaokulu öğrencisi Berat Mustafa Doğan, tüm sorulara doğru cevap vererek LGS'de Türkiye birincisi olmuştur. Dereceye giren ve giremeyen bütün öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyoruz."
Açıklamada, tercih işlemlerinin okullarda ve EBA üzerinden canlı destek yardımıyla yapılabildiği belirtildi.
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