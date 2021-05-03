Kahramanmaraş'tan 5 tır dolusu ihtiyaç malzemeleri Suriye için yola çıktı!

Orada ki sığınmacılara destek amaçlı 5 tır dolusu ihtiyaç malzemeleri gönderen Kahramanmaraş Hayır ve İnsan Vakfı gönülleri kazanmaya devam ediyor.

Her sene devamlı olarak yardımlarını gönderen vakıf bu senede ramazan ayında tırlarını yola çıkarttı.

Kahramanmaraş Hayır ve İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halit Bağrıaçık Aksu Haber’e yaptığı açıklamasında tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum dedi.

HABER – EMRE ATAÇ