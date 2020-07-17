Kahramanmaraş'tan Dünyaya şiş ihracatı!
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş’ta kebaplık şiş üreten Demirciler Çarşısı esnafında hareketli anlar yaşanmaya başlandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2020, 16:01 17.07.2020, 20:04
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ta kebaplık şiş üreten Demirciler Çarşısı esnafında hareketli anlar yaşanmaya başlandı.
İç pazarın talebini karşılayan esnaf, kebaplık şişleri, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor.
Günde 10 bin, aylık ise 250 bin civarında şiş üreten esnaf, yılda ortala 4 milyon şişi Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyor.
Şiş ustaları, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kebaplık şişleri istenilen boyutta keserek, 300 derece ateşte ısındıktan sonra şekil veriyor.
Ardından itina ile tek tek çekiç yardımıyla düzlenen şişler, kaplama işleme yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.
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