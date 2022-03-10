Kahramanmaraş'tan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi
Türkiye Diyanet Vakfı Göksun Şubesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 17:42
Göksun ilçesinde "Minik Eller Üşümesin" sloganıyla düzenlenen kampanyayla hayırseverlerin desteğiyle 2 tır kıyafet, bot, bere, atkı, eldiven, oyuncak, temel gıda malzemeleri ve çocuklar için çikolata toplandı.
Yardımları taşıyan tırlar, Göksun Müftülüğü önünde düzenlenen törenin ardından dualarla İdlib'e doğru hareket etti.
Uğurlama programına Göksun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Oktay, Göksun İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, İlçe Müftüsü Mustafa Altun ve vatandaşlar katıldı.
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